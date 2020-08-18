Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась забавным видео, на котором примерила топ своей двухлетней дочери Олимпии.

«Я знала, что мы с дочкой вскоре будем носить одежду одного размера. Это её топ», — сказала Уильямс на видео, опубликованном в «Инстаграме».

напомним, Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». По этому показателю американка занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт, в активе которой 24 «шлема».