Полуфиналы еврокубков порадовали крупными и неожиданными победами «Баварии» и «Интера». По такому поводу вспоминаем пять самых разгромных побед в новейшей истории плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в одном матче.

5. 1/16 финала Лиги Европы-2016/17, «Лион» — «АЗ» 7:1

В этом сезоне лионский «Олимпик» — главная сенсация Лиги чемпионов, а три года назад команда Женезио уверенно дошла до полуфинала, чудом уступив место в финале «Аяксу». В первом раунде плей-офф лионцы уничтожили голландский «АЗ», по сумме двух матчей победив клуб из Алкмаара со счетом 11:2. 4:1 в первой игре было мало, и потому благодаря хет-трику Фекира, а также голам Корне, Гарсии, Дардера, Ауара и Диакаби французский клуб максимально уверенно прошел в 1/8 финала.

4. 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20, «Бавария» — «Барселона» 8:2

Мюнхенцы еще не раз встретятся в списке рекордсменов. В этой игре Месси не было видно на поле, а футболисты немецкого клуба парили над газоном. Мюллер и Коутиньо, который, к слову, принадлежит «Барселоне» оформили по дублю, еще по мячу забили Перишич, Гнабри, Киммих и Левандовски. У каталонцев отличиться удалось Суаресу, а автогол забил Давид Алаба, чем вряд ли в итоге испортил настроение хоть кому-то из немецкой команды.

1-3. 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12, «Бавария» — «Базель» 7:0

Баварский клуб попросту смял швейцарский «Базель». В первом матче швейцарцы победили со счетом 1:0. Видимо, команда Хайнкеса сильно разозлилась, раз в ответной игре отреагировала покером Марио Гомеса, дублем Роббена и мячом Мюллера.

1-3. 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15, «Бавария» — «Шахтер» 7:0

Здесь дончанам не поздоровилось еще сильнее, чем в игре с «Интером», и снова обидчиком выступила «Бавария». Сценарий почти тот же, только в первой игре «Шахтер» смог лишь отстоять нулевую ничью. В Германии же подопечные Гвардиолы унизили украинский клуб, который остался в меньшинстве с третьей минуте из-за удаления Кучера. Забивали все, кому не лень: дубль оформил Мюллер, еще по голу на свой счет записали Боатенг, Рибери, Бадштубер, Левандовски и Гетце.

1-3. 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19, «Манчестер Сити» — «Шальке» 7:0

Если четыре года страдали горняки из Украины, то теперь — из Германии. «Шальке» под руководством любимого фанатами «Спартака» Доменико Тедеско провел провальный матч, по итогам которого немца уволили из клуба. У «Манчестер Сити» дубль оформил Агуэро, также отличились Сане, Стерлинг, Бернарду Силва, Фоден и Габи Жезус.