В подмосковном Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной России. Сегодня, 18 августа, с короткими программами выступят девушки, они выйдут на лед в 15:25 по московскому времени.

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В мероприятии примут участие семь спортсменок. В первой разминке выступят Елизавета Осокина, Майя Хромых и Анна Фролова. Во вторую группу участниц попали Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Усачева и Софья Муравьева.

В Новогорске не выступит чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, она представит свои программы на взрослых контрольных прокатах в сентябре.