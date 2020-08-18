Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перейдет в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.

Как сообщает Москва.ру, футболист получил гарантированный гонорар в размере 1,5 миллиона евро. По окончании арендного договора «Фенербахче» получит право выкупа Смолова за 4 миллиона евро.

Арендное соглашение будет рассчитано на один год, «Локомотив» получит от «Фенербахче» 1 миллион. О трансфере Смолова будет объявлено официально после того, как турецкий клуб продаст нападающего Ведата Мурики.

Напомним, в июле Смолов вернулся в Москву из испанской «Сельты», за которую выступал на правах аренды. Россиянин отыграл 14 матчей в чемпионате Испании и забил два гола — под одному в ворота «Барселоны» и «Реала». Цвета «Локомотива» Смолов защищает с 2018 года.