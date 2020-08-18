Американский боец UFC Джастин Гэтжи заявил, что готов провести все пять раундов поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, я готов. Моя основная задача — держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», — заявил Гэтжи, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, титульный бой за звание чемпиона UFC в легком весе состоится 24 октября 2020 года. Место проведения турнира еще не объявлено официально, но на пресс-конференции Хабиб сообщил, что бой состоится в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Гэтжи одержал 22 победы при двух поражениях в ММА.