Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о неудачных выступлениях российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в квалификациях. Гонщик проиграл все шесть квалификационных заездов сезоне-2020 своему напарнику Пьеру Гасли.

Попов напомнил, что три последних этапа Гран-при прошлого сезона тоже завершились в пользу Гасли, так что теперь он имеет девять побед над Квятом подряд.

«Потом в гонке у Дани есть темп, и есть борьба, обгоны, работа с шинами. Иногда он впереди Гасли, иногда – нет, когда, как в этот в этот раз на Гран-при Испании, что-то не получается по тактике. Но проблема не в этом. В квалификациях, конечно, надо что-то делать, потому что от места на старте многое зависит, особенно на необгонных трассах», — заявил Попов в своём подкасте.

На данный момент Квят занимает 16-е место в личном зачете пилотов, набрав 2 очка в шести гонках. Галси располагается на 13-м месте с 14 очками.