Тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что ФФККР может сделать исключения при формировании состава участников чемпионата России-2021. Ранее на сайте организации появились критерии допуска к турниру, согласно которым выступить на национальном чемпионате смогут лишь те фигуристы, которые откатают два этапа Кубка России.

«Что касается Медведевой, то ей надо участвовать в двух этапах. Может, федерация пойдёт на какие-то исключения из правил. Я бы на их месте сделал терапевтические исключения. Ситуация очень непонятная. Что касается подготовки без тренера, то, конечно, свой тренер — это свой тренер, у всех же разные подходы», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, тренером Евгении Медведевой является канадский специалист Брайан Орсер. Обычно фигуристка тренируется в Торонто, но из-за пандемии коронавируса она осталась в Москве и занимается в ЦСКА. Осенью ей предстоит выступить на одном этапе Гран-при, она имеет возможность выбирать между соревнованиями в Канаде и России.