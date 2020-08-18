Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что сезон-2020/21 не стоит рассматривать как нормальный.

«Всё скомкано и непонятно. Посмотрите, что творится в Лиге чемпионов: «Барселона» проиграла 2:8. Подготовка сейчас у всех странная. Я бы вообще этот сезон не рассматривал как нормальный, скорее, он аномальный», — заявил Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что каждый день все находятся в ожидании новостей. Он призвал порадоваться тому, что соревнования вообще состоятся, и не загадывать, что будет дальше.

Напомним, в новом сезоне серия Гран-при будет проходить в формате национальных стартов. Также стало известно, что для допуска к чемпионату России-2021 фигуристам будет необходимо выступить на двух этапах Кубка страны.