Турнир по фигурному катанию Japan Open состоится в установленные сроки. Соревнования, которые запланированы на 3 октября в Сайтаме (Япония) не отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее организаторы сообщали, что турнир может быть отложен на неопределенный срок. С 2006 года Japan Open проходит в формате командных соревнований.

Участники делятся на три команды: сборную Японии, сборную Северной Америки и сборную Европы. Соревнования проводятся только среди одиночников — мужчин и женщин. Приглашенные фигуристы соревнуются в произвольных программах.

В прошлом году Россию в составе команды Европы представляли Алина Загитова и Александра Трусова.