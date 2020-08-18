Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает Transfermarkt.ru, вероятность трансфера зависит от того, получится ли завявить 30-летнего футболиста с российским футбольным гражданством. У Ле Таллека русская жена, так же он имеет недвижимость в России.

Футболист уже имеет опыт выступления за российский клуб: с 2014 по 2015 год Ле Таллек защищал цвета «Мордовии».

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 28 матчей в чемпионате Франции и стал автором двух забитых голов.