Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен рассказал о своей дружбе с Мохамедом Салахом и оценил вероятность перехода египтянина в петербургский клуб.

Ловрен признался, что после отъезда из «Ливерпуля» сильно скучает по Салаху, так как они являются хорошими друзьями. По словам защитника, они нашли общий язык в первые дни Мохамеда в Ливерпуле.

Защитник добавил, что попытается вывезти Салаха в Хорватию, а затем пригласит в Санкт-Петербург. Также Ловрен ответил на вопрос, может ли форвард перейти в «Зенит».

«У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — заявил Ловрен.

Напомним, Ловрен присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Он дебютировал за сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России, а в игре против «Ростова» забил первый гол.