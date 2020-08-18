В третьем туре «Зенит» встретится с ЦСКА. Рассказываем о пяти вопросах, на которые найдется ответ в этом матче.

Как сыграет Прохин?

Скорее всего, в отсутствие Ярослава Ракицкого именно Данила будет основным центральным защитником в паре с Деяном Ловреном. У «Зенита» попросту нет другой замены на эту позицию, и здесь петербуржцы очень рискуют. Во-первых, потому что опыта у Прохина критически мало, особенно в играх с топами, а во-вторых, потому что 19-летнему игроку не будет замены даже на скамейке. Если он удалится или травмируется, придется или перестраивать игру, или ставить на его позицию кого-то из опорников. На крайняк Семак может включить в заявку кого-то из «Зенита-2».

Забьет ли Гайч?

Адольфо провел в ЦСКА обе встречи, но выходил на замену — всего получилось 39 минут с учетом добавленного времени. Атакующий потенциал он уже продемонстрировал, и есть надежда, что аргентинец уже скоро раскроется. Почему бы не сделать это в матче с чемпионом?

Дадут ли Мостовому больше семи минут?

Андрей Мостовой провел потрясающий для самого себя сезон в «Сочи». Молодой футболист неожиданно стал лидером команды, и стал, пожалуй, единственным игроком основы, к которому не было вопросов и негатива. Сергей Семак принял решение вернуть его в Петербург, но пока выпускает лишь в самом конце матчей: на четыре минуты с «Ротором» и на шесть — с «Ростовом». Возможно, прогрессия продолжится, и в матче с ЦСКА Андрей сыграет восемь минут.

Нужен ли Ригони Семаку?

Эмилиано все еще является претендентом на выход, но продолжает играть за «Зенит». Он провел полчаса против «Ротора», а в игре с «Ростовом» и вовсе вышел в основе. Если Семак продолжит активно использовать аргентинца и выпустит против ЦСКА, не исключено, что он останется в Петербурге в качестве игрока ротации.

Забьет ли Дзюба первый гол за «Зенит» в ворота ЦСКА?

Артем Дзюба никогда не забивал за «Зенит» армейцам в официальных матчах. В товарищеском было, и совсем недавно, но это совсем не то. Зная, как любит Артем бить всевозможные рекорды, надо ожидать нацеленность форварда на ворота Акинфеева. Конечно, если он знает о своем небольшом антирекорде.