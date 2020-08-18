На питчинге в Министерстве культуры РФ, который состоялся 14 августа, был представлен проект документального фильма о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Как сообщает Seldon News, картина выйдет под названием «Этери». Съемками фильма займется «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров». В роли режиссера выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером станет Елизавета Конякина.

Источник утверждает, что фильм будет снят в жанре спортивной драмы. Согласно сюжету, несколько фигуристок группы в условиях жесткой внутренней конкуренции будут бороться за путевку на Олимпийские игры. Бюджет картины составит 11 миллионов рублей.

Проект участвовал в питчинге в 2019 году, но был отклонён и поддержки от Минкульта не получил.