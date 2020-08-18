В Новогорске стартовали контрольные прокаты у юношей. В 14:00 по московскому времени спортсмены вышли на лед, чтобы представить короткую программу на сезон-2020/21.

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В первой разминке выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Кутовой, Максим Белявский. Во вторую группу участников попали Кирилл Сарновский, Всеволод Князев, Артем Ковалев и Матвей Ветлугин.

Контрольные прокаты пропускает ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, восстанавливающийся после травмы. Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков снялись по состоянию здоровья.