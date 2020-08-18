Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал согласие на переход в «Аталанту» и может стать игроком итальянского клуба уже в ближайшее время.

Об этом сообщает журналист Даниеле Лонго в «Твиттере». По информации источника, «железнодорожники» просят за Миранчука 20 миллионов евро, однако сделка может состоятся за 18 миллионов плюс бонусы.

Ранее СМИ сообщали, что «Аталанта» хочет заплатить за 24-летнего россиянина 15 миллионов. Перехватить игрока попытался другой итальянский клуб — «Милан». Изначально «россонери» хотели включить в сделку полузащитника Диего Лаксальта, затем — защитника Рикардо Родригеса, он не дал согласие на переход в российский клуб.

Миранчук защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В минувшем сезоне РПЛ он провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.