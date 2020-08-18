Олимпийская чемпионка Елена Ильиных рассказала, как готовится к проекту «Ледниковый период», в котором будет выступать в паре с Владом Топаловым.

«На первом видео Владислав Михайлович учит меня кататься, чувствовать друг друга и попадать в тайминг. На втором уже практически удовлетворён результатом моих трудов. А если без шуток, то всё в кайф и на максимальном комфорте», — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме», показав видео с тренировок.

Напомним, в августе Елена Ильиных вошла в число тренеров академии Евгения Плющенко. В январе спортсменка стала мамой, у них с артистом балета Сергеем Полуниным родился первенец, мальчику дали необычное имя Мир.