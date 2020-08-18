Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис может вернуться в чемпионат Франции, где ранее выступал за парижский «Пари Сен-Жермен».

По информации RMC Sport, Луис может стать игроком «Ренна». Клуб уже связался с 33-летним бразильцем, тот ответил, что готов рассмотреть предложение. На данный момент французский клуб ведет переговоры с «Арсеналом», стороны обсуждают сумму сделки.

24 июня «Арсенал» объявил, что Луис продлил контракт с клубом еще на год. Давид присоединился к лондонцам в 2019-м, ранее он выступал за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и «Виторию». В минувшем сезоне бразилец отыграл 33 матча в АПЛ, получил 5 желтых карточек и 2 красные.