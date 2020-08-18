Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выступила за поднятие возрастного ценза. Сейчас на взрослых соревнованиях могут выступать спортсмены, достигшие 15 лет на момент начала сезона.

«Я поддерживаю эту идею. Потому что важно, чтобы фигурное катание было более зрелищным и красивым. Хочу, чтобы программы у фигуристок были сбалансированными, чтобы там и хореографии хватало, и техники», — сказала Туктамышева, слова которой приводит «RT».

Спортсменка подчеркнула, что хочет видеть женственность и зрелость в фигурном катании. По ее мнению, повышение возрастного ценза — хорошая идея.

Напомним, Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года, она владеет тройным акселем и учит четверные прыжки.