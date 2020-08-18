Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов намерен в ближайшее время покинуть клуб. По информации Metaratings.ru, футболист имеет предложения из Турции, Нидерландов и США.

Вариант с MLS Смолов рассматривает как наименее приоритетный в связи со сложностями в получении визы и транспортной логистики, которые вызваны пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Фенербахче» на правах аренды и получит гарантированный гонорар в размере 1,5 миллиона евро. По окончании арендного договора «Фенербахче» получит право выкупа Смолова за 4 миллиона евро.

Арендное соглашение, согласно информации источника, будет рассчитано на один год, «Локомотив» получит от «Фенербахче» 1 миллион. О трансфере Смолова будет объявлено официально после того, как турецкий клуб продаст нападающего Ведата Мурики.