В «Ливерпуле» обнаружен один случай заражения коронавирусом, сообщает Kronen Zeitung.

Источник не сообщает, кто именно заболел — футболист или сотрудник клуба. Инфицированный был выявлен по итогам тестирования. На данный момент «Ливерпуль» находится в Австрии, где проводит предсезонный сбор.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии, завоевав титул впервые за 30 лет. Подопечные Юргена Клоппа набрали 99 очков в 38 матчах и опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 баллов. В топ-4 также вошли «Челси» и «Манчестер Юнайтед», они вышли в Лигу чемпионов.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл «Атлетико» по сумме двух встреч.