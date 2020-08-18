Российский нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов не хочет уходить из команды.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, игрок действительно интересен «Фенербахче», с ним контактировал один из директоров «Фенербахче» Эмре Белезоглу, но Смолов ответил отказом.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Фенербахче» на правах аренды и получит гарантированный гонорар в размере 1,5 миллиона евро. По окончании арендного договора «Фенербахче» получит право выкупа Смолова за 4 миллиона евро.

Кроме того, стало известно, что футболист имеет предложения из Турции, Нидерландов и США.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Федор Смолов выступал на правах аренды за испанскую «Сельту».