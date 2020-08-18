Грузинско-американский боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заинтересован в поединке против Шона О’Мэлли.

«Многим нравится этот бой, потому что я грэпплер, а он отличный ударник. Это хороший стилистический бой, так почему бы нет? Я всегда бросаю себе вызовы», – сказал Двалишвили, слова которого приводит MMAJunkie.

Отметим, оба спортсмена выступили в одном карде турнира UFC 252. Мераб Двалишвили победил единогласным решением судей Джона Додсона (30:27 трижды), а Шон О’Мэлли в первом раунде нокаутом уступил Марлону Вере после того, как травмировал ногу.

Главным событием UFC 252 было противостояние американских бойцов Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Поединок длился все пять раундов. По их итогам судьи отдали Миочичу победу единогласным решением — 49-46, 49-46, 48-47. Боец защитил свой чемпионский титул в тяжелом весе.