Бойцы UFC в полутяжелом весе, поляк Ян Блахович и американец Доминик Рейес, могут сразиться за титул чемпиона промоушена, который стал вакантным после перехода Джона Джонса в тяжелый вес.

Об этом сообщил инсайдер Бретт Окамото. По его информации, поединок между Блаховичем и Рейесом в разработке на 26 сентября.

Отметим, Рейес в последнем поединке уступил как раз Джонсу раздельным решением судей — результат боя многие считают несправедливым. Блахович в данный момент идет на серии из трех побед подряд и являлся основным претендентом на титульный бой.

Ранее Джон Джонс заявил о своем намерении в скором времени завоевать титул чемпиона в тяжелом весе. После победы Стипе Миочича над Даниэлем Кормье в главном поединке турнира UFC 252 Джонс сделал заявление.

Напомним, Джонс два раза победил Кормье в полутяжелом весе, но результат второго боя был аннулирован из-за провала Джоном допинг теста.