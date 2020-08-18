Петербургский «Зенит» на своем поле примет московский ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 19 августа, на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В составе «Зенита» не сыграет Ярослав Ракицкий, получивший красную карточку в прошлом матче. Так как сине-бело-голубые не договорились о выкупе Йордана Осорио, пару Деяну Ловрену в центре обороны составит Данила Прохин.

Обе команды пока идут без потерь: «Зенит» одержал две выездные победы — над «Ротором» и «Ростовом», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов».