Российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила каскад с тройным акселем на контрольных прокатах юниорской сборной в подмосковном Новогорске.

Спортсменка начала свою короткую программу с каскада из тройных акселя и тулупа, затем прыгнула двойной аксель и завершила прыжковую часть тройным лутцем. Лутц в этом году будет обязательным элементов в короткой программе юниоров.

Напомним, фигуристка тренируется в московском ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.

Произвольная программа состоится завтра, 19 августа. В прокатах не принимает участие ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая снялась из-за травмы незадолго до старта.