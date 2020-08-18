Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов мог стать футболистом испанской «Уэски».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, испанский клуб хотел арендовать Смолова, но железнодорожники готовы рассмотреть лишь продажу игрока.

Ранее сообщалось, что Смолов не хочет уходить из «Локомотива», при этом в СМИ появлялась информация, что он перейдет в «Фенербахче» на правах аренды и получит гарантированный гонорар в размере 1,5 миллиона евро, а по окончании арендного договора «Фенербахче» получит право выкупа Смолова за 4 миллиона евро.

Кроме того, стало известно, что футболист имеет предложения из Турции, Нидерландов и США.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Федор Смолов выступал на правах аренды за испанскую «Сельту».