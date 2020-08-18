В Екатеринбурге на одноименном стадионе «Урал» примет «Локомотив» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

После двух туров «Локомотив» имеет в своем активе шесть очков благодаря победам над «Рубином» и «Краснодаром». «Урал» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Рубином». В стартовом поединке подопечные Юрия Матвеева проиграли «Динамо».

Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин (Москва, Россия). В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия); Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия).