Французский «Пари Сен-Жермен» сегодня, 18 августа сыграет против «РБ Лейпцига» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть здесь:

Встречу рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кюйперсом. Ассистировать на линиях ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр встречи из Португалии — Артур Соареш Диащ.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в двухматчевом противостоянии, а затем уже в одноматчевой схватке победил «Атлетико». «ПСЖ» выбил из турнира дортмундскую «Боруссию» и «Аталанту».

Во втором полуфинале сразятся также немецкий и французский клубы: завтра, 19 августа, на стадионе «Жозе Алваладе» сыграют «Бавария» и «Лион».