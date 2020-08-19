В Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладо» состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов между французским «Лионом» и немецкой «Баварией». Игра будет проходить сегодня, 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В четвертьфинале «Бавария» с разгромным счетом обыграла «Барселону» — 8:2. «Лион» выбил из борьбы «Манчестер Сити» — 3:1.

Первый финалист Лиги чемпионов уже определился: им стал «Пари Сен-Жермен», обыгравший «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

Главным арбитром встречи назначен Матеу Лаос (Валенсия, Испания). В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис (Мельяна, Испания) и Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания); Резервный: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).