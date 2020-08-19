В Новогорске подходят к концу контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 19 августа, состоятся произвольные программы у юношей и девушек.

Накануне спортсмены выступили с короткими программами. У юношей на лед не вышел Глеб Лутфуллин, получивший травму, и Илья Яблоков, у которого поднялась температура. Также не принял участие в прокатах Даниил Самсонов, у которого повреждение.

У девушек снялась ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у которой также случилась травма. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева пропускает мероприятие, так как выступит на контрольных прокатах взрослой сборной России.