В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги «Тамбов» сегодня, 18 августа, сыграет с подмосковными «Химками». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 19:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

На игру назначена бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Ассистировать ему в матче на боковых линиях будут Максим Гаврилин и Антон Кобзев, резервный арбитр Сергей Куликов.

В первом туре нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги «Тамбов» проиграл с минимальным счетом «Ростову», а затем уступил ЦСКА со счетом 2:1. «Химки» начали новый чемпионат с домашнего поражения от ЦСКА со счетом 0:2, а затем отправились на выезд в Сочи, где сыграли вничью со счетом 1:1.