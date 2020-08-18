Уже больше недели длятся контрольные прокаты юниоров в Новогорске, наконец, они подошли к своей кульминации — танцевальные и спортивные пары уступили место одиночникам.

В сезоне-2020/21 обязательным прыжком для всех юниоров стал лутц, также все участники включили в программы аксель — кто двойной, кто тройной.

Первыми на лед в день коротких программ вышли юноши. Перед стартом прокатов стало известно, что Глеб Лутфуллин снялся из-за травмы, а у Ильи Яблокова поднялась температура — то ли от волнения, то ли из-за болезни.

В первой разминке откатались Артем Ковалев, Матвей Ветлугин, Евгений Семененко и Всеволод Князев. Семененко в этой четверке отличился выбором музыки — короткую программу в сезоне-2020/21 он будет исполнять под «Город, которого нет» Игоря Корнелюка. Подопечный группы Этери Тутберидзе Всеволод Князев оказался самым юным участником прокатов, для короткой программы выбрал более привычную вещь — композицию «Fix You».

Во второй разминке на лед вышли Андрей Кутовой, Максим Белявский, Марк Кондратюк и Кирилл Сарновский. Белявский чисто откатал под композицию Pink Floyd, однако после проката был собой недоволен — еще есть над чем работать. Сарновский же упал с одного из прыжковых элементов, так что штабу Плющенко тоже есть на что обратить внимание.

С прокатов снялась еще одна ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у нее возникли проблемы с ногой на тренировках перед прокатами — тренеры решили поберечь спортсменку.

Из девушек в первой тройке с программами выступили Елизавета Осокина, Майя Хромых и Анна Фролова. Неувереннее всех на льду смотрелась Фролова, было видно, что программа накатана еще не так хорошо, как хотелось бы.

Вторая тройка получилась интереснее — на лед вышли Софья Самоделкина, Дарья Усачева и Софья Муравьева. Сильнее всех смотрелась подопечная Сергея Давыдова с программой под «Ромео и Джульетту» — тут тебе и тройной аксель в каскаде, и тройной лутц на хорошей высоте. Дарья Усачева выбрала композицию из OST «Мулен Руж» — снова нежная и изящная программа от штаба Тутберидзе.

Завтра, 19 августа, контрольные прокаты юниоров завершатся произвольными программами. Главная интрига — решатся ли девушки на четверные прыжки. Четверной сальхов тренировали и успешно исполняли на тренировках Хромых и Самоделкина, так что надеемся увидеть эти элементы в программах.