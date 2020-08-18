Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не отправился в составе команды в Уфу для участия в матче третьего тура Российской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба. Как и в матче второго тура против грозненского «Ахмата», командой в игре будет руководить помощник Тедеско Андреас Хинкель.

Как ранее сообщил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, у Тедеско была диагностирована ангина и он не принимал участия в тренировочном процессе, чтобы не контактировать с футболистами и членами штаба. Состав на предстоящий матч будет выбирать Андреас Хинкель при участии Доменико Тедеско.

Игра «Уфа» — «Спартак» пройдет завтра, 19 августа. Начало встречи назначено на 16:00 по московскому времени.