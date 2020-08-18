Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о ситуации в российской легкой атлетике и выступила с критикой руководства Минспорта, ОКР и ВФЛА.

Слова Ласицкене цитирует портал РИА Новости. По мнению спортсменки, если бы сейчас было 1 июля, то можно было бы о чем-то говорить, однако долг ВФЛА не выплатил вовремя, поэтому многие повернулись к россиянам нехорошим местом.

По мнению Ласицкене, Федерация, Министерство спорта, а также Олимпийский комитет России сделали недостаточно для того, чтобы оказать спортсменам помощь и защитить их. «Мы сейчас плаваем как сопли в космосе. Было сделано недостаточно, доверие потеряно с моей стороны точно», — сказала легкоатлетка, отметив, что очень любит свой вид спорта и не может поверить, что все ее победы и рекорды позади.

«Я не хочу верить, что мне остается вспоминать медали, нет, я хочу новые медали и новые победы», — заключила Ласицкене.

Напомним, ВФЛА выплатила долг в 6,31 млн долларов только 12 августа, а не министр спорта Олег Матыцин договорился об отсрочке до 15 августа.