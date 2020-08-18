Петербургский «Зенит» отказался от продажи аргентинского форварда Себастьяна Дриусси в летнее трансферное окно.

По данным портала «РБ-Спорт», на таком решении настоял главный тренер клуба Сергей Семак.

Зимой Себастьян Дриусси мог уйти в американский клуб «Интер Майами», за нападающего предлагали 25 миллионов евро, помимо этого проявляли интерес и испанские клубы. На тот момент клуб настоял на том, чтобы оставить Дриусси.

Летом Дриусси не получил конкретных предложений от других команд, а главный тренер Сергей Семак попросил руководство клуба сохранить аргентинца. До следующего трансферного окна сезона-2020/21 Дриусси точно останется в составе «Зенита».

За «Зенит» Себастьян Дриусси выступает с 2017 года, в прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 24 матча, стал автором 4 голов и 2 передач.