Спортивный директор испанской «Барселоны» Эрик Абидаль покинул свой пост после увольнения из клуба главного тренера Кике Сетьена.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт с Абидалем был расторгнут по соглашению сторон, специалист работал спортивным директором клуба с 2018 года. Ранее — с 2007 по 2013 год Абидаль выступал за «Барселону» в качестве футболиста.

В СМИ неоднократно сообщалось о том, что именно Абидаль предложил «Барселоне» Кике Сетьена на пост главного тренера и поддерживал специалиста даже после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в полуфинале Лиги чемпионов. Сетьен пришел в клуб в январе 2020 года после увольнения Эрнесто Вальверде, по итогам сезона «Барселона» дошла до четвертьфинала в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а также стала второй в Ла Лиге.