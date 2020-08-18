Российская фигуристка Елизавета Берестовская освоила новый сложный каскад с четверным прыжком.

В «Инстаграме» команды Сергея Давыдова, тренера ЦСКА, появилось видео, на котором Берестовская прыгает каскад из четверного и тройного тулупов. Ранее Берестовская пробовала включать сольный четверной тулуп в произвольную программу, но на соревнованиях ей не удавалось исполнить прыжок чисто.

Сейчас фигуристке всего 12 лет, пока она не может выступать на международных юниорских соревнованиях.

Элементами ультра-си в группе Сергея Давыдова также владеет Софья Самоделкина, только вышедшая на юниорский уровень. Спортсменка уже давно включает в свои программы тройной аксель, в том числе и в каскаде с тройным тулупом. Также Самоделкина исполняла на тренировках четверной сальхов.