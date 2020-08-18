Российский лыжник, призер олимпийских игр Максим Вылегжанин рассказал о том, почему он покинул сборную России по лыжным гонкам и ушел выступать в марафонах.

В интервью сайту «Евроспорт» Вылегжанин отметил, что у него и мысли нет вернуться в сборную. «На Кубке мира эта программа, которая была уже постоянной, мне надоела. Мне хочется каких-то новых эмоций», — сказал спортсмен, отметив, что эти эмоции ему даст турнир Visma Ski Classics, где он будет выступать за марафонную команду «Русская зима».

По словам Вылегжанина, он ушел из сборной, поскольку ему надоело ездить по сборам, проводить две тренировки в день и долго не находиться дома. «Сейчас я все-таки делаю одну, иногда только две. Мне нравится этот формат», — подчеркнул Вылегжанин, отметив, что сейчас он чаще бывает дома.