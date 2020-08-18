Российский блогер, писательница Анна Семак ответила на критику со стороны подписчиков: ее обвинили в том, что она увела своего нынешнего супруга, главного тренера «Зенита» Сергея Семака из семьи.

В сторис «Инстаграма» один из подписчиков Анны задал ей вопрос: «Увела мужика из семьи и строишь из себя святошу. Не стыдно?».

Супруга тренера отметила, что выводы сделаны из статей в желтой прессе, а человек, задавший этот вопрос, не знает реальной картины.

«Я очень далека от святости, а в двадцать лет была еще и дурой. Мой муж, женившийся в 18 лет, также имел право на ошибки», — подчеркнула Анна Семак, добавив, что увести Сергея невозможно. «Он для этого слишком сильный и мудрый», — заявила жена тренера.

Напомним, Анна — вторая жена Сергея Семака, до 2007 года он состоял в браке со своей первой женой Светланой.