Российская фигуристка Станислава Константинова объявила о поиске учеников для дополнительных занятий.

В своем «Инстаграме» Константинова опубликовала пост, с котором пригласила всех желающих повысить мастерство и улучшить навыки катания, а также отрабатывать технику.

«С удовольствием поработаю с вами, поделюсь фишечками и секретиками!», — написала Константинова, подчеркнув, что также она может предложить свои услуги в качестве постановщика, помочь с подбором музыки и образа.

Напомним, ранее Станислава Константинова сменила тренера: фигуристка ушла от Валентины Чеботаревой и переехала в Москву, где занимается в академии «Ангелы Плющенко». Константинова тренируется в группе Александра Волкова и Мартин Дажене. На сезон-2020/21 фигуристка не попала в основной состав, а также в резерв сборной России по фигурному катанию.