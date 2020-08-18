Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова высказалась о переходе Алены Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

В интервью порталу News.ru Сотникова отметила, что подобные решения принимать непросто.

«Я сама через это прошла. Но это не дает нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей», — сказала фигуристка, отметив, что она не тот человек, который может судить Трусову и Косторную.

Напомним, о переходе Александры Трусовой стало известно еще в начале мая 2020 года, этот трансфер был оформлен официально через федерацию. О переходе Алены Косторной сообщила Этери Тутберидзе в конце июля.