Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оставили прежнюю произвольную программу на сезон-2020/21.

Об этом сообщил тренер пары Артур Минчук, его слова цитирует портал РИА Новости.

«Произвольную программу мы ребятам не меняли, а оставили, они будут выступать под «Джеймса Бонда», — заявил тренер, подчеркнув, что до пандемии коронавируса пара успела поставить только короткую программу, а затем тренировки на льду прекратились.

Новая короткая программа пары поставлена под вальс из кинофильма «Звезда пленительного счастья». Пара работала над программой вместе с российским тренером и постановщиком Александром Жулиным.

В прошлом сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России и чемпионат Европы, а также два этапа серии Гран-при по фигурному катанию.