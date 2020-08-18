«Сочи» победил казанский «Рубин» в третьем туре Российской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл Миха Мевля на 44-й минуте, забив с передачи Жоаозиньо. На это «Рубин» ответил голами Ивана Игнатьева с пенальти, а также Дениса Макарова, передачу на которого оформил Хвича Кварацхелия.

Затем «Сочи» сумел свести счет к ничейному благодаря голу Кристиана Нобоа. В компенсированное время сочинцы забили победный мяч во встрече, его автором стал Иван Миладинович, пас отдал Кристиан Нобоа.

Эта победа стала для «Сочи» первой в текущем розыгрыше РПЛ, до этого команда дважды сыграла вничью. «Рубин» потерпел уже второе поражение : в первом туре команда проиграла «Локомотиву».