Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказала мнение о тренерской работе Евгения Плющенко.

Слова Сотниковой цитирует портал News.ru. Фигуристка отметила, что работала с Плющенко-тренером, и в тот период ей было комфортно.

«Не могу сказать ни одного плохого слова в отношении тренерских возможностей Плющенко. Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум», — сказала Сотникова, подчеркнув, что у Плющенко нет проблем с тем, чтобы распределить силы на разные проекты.

Напомним, в это межсезонье академия Евгения Плющенко пополнилась рядом новых специалистов, а также фигуристками топ-уровня: в школе «Ангелы Плющенко» теперь тренируются Александра Трусова и Алена Косторная.