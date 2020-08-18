Французский «Пари Сен-Жермен» начал встречу против «Лейпцига» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

На встречу была назначена бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кюйперсом. Ассистируют ему на боковых линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр встречи из Португалии — Артур Соареш Диащ.

«ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» и итальянскую «Аталанту», «РБ Лейпциг» еще до карантина выбил из розыгрыша «Тоттенхэм», а в одноматчевом противостоянии победил «Атлетико».

В другом полуфинале сойдутся мюнхенская «Бавария» и «Лион». Встреча пройдет завтра, 19 августа, на стадионе «Жозе Алваладе» — также в Лиссабоне.