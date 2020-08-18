Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не полетел с командой в Уфу на матч третьего тура Российской Премьер-лиги.

Информацию об этом сообщает портал Sport24. Таким образом, Кокорин пропустит третий матч подряд после перехода в стан красно-белых: ранее футболист пропускал встречи с «Сочи» и с «Ахматом» из-за повреждения икроножной мышцы. За новый клуб в официальном матче Кокорин так пока и не дебютировал.

Также в Уфу не полетел главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который продолжает лечиться от ангины. Его заменит в матче помощник Андреас Хинкель.

Игра «Уфа» — «Спартак» пройдет завтра, 19 августа, начало встречи на стадионе «Нефтяник» запланировано на 16:00 по московскому времени.