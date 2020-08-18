Тренер сборной России по биатлону Алексей Волков высказался о своем опыте по части работы со спортсменами, а также своих целях в команде.

В прямом эфире в «Инстаграме» Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Волков заявил, что не боится критики, однако она должна быть здоровой и обоснованной.

Также Волков отметил, что с 2012 года разрабатывал универсальные ложа для спортсменов вместе с другом Сергеем Барановским, а также практиковал тренерскую деятельность во время спортивной карьеры.

«Ко мне обращались спортсмены, я им помогал, объяснял. Бывали случаи, когда я разрабатывал упражнения под конкретного обратившегося человека», — сказал Волков, отметив, что если идти в тренерство, то с багажом знаний и мыслей.

«Я отдаю себе отчет, что ответственен за результат. Я пришел не ради зарплаты, а для того, чтобы помогать», – подчеркнул Волков.