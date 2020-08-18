Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался по поводу выхода двух соперников команды на групповом этапе Лиги чемпионов в финал турнира.

В интервью «Матч ТВ» Тимощук отметил, что для него более красочной видится пара «Бавария» — «ПСЖ», однако хочется пожелать удачи и «Лиону» с «Лейпцигом».

Также Тимощук подчеркнул, что ему интересно будет сравнить тот футбол, который «Лейпциг» и «Лион» показывали осенью на групповом этапе и тот, что они демонстрируют в плей-офф турнира в Лиссабоне.

«То, что из нашего квартета сразу две команды так высоко забрались… На это можно и нужно обратить внимание, но это не повод, чтобы оправдывать наш собственный невыход в плей-офф», — подчеркнул Тимощук.

Напомним, сегодня, 18 августа, «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а завтра «Бавария» выйдет против «Лиона».