Петербургский «Зенит» сообщил о примерном количестве зрителей на матче против ЦСКА в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра пройдет завтра, 19 августа, на «Газпром-Арене».

Сообщение пресс-службы сине-бело-голубых цитирует агентство ТАСС. Такое число болельщиков высчитано согласно установленному стандарту, в связи с санитарным регламентов и вынужденным ограничениями по заполняемости арен.

«На игре ожидается около 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и новую премиальную зону Diamond Club на , – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Отметим, в июне-июле посещаемость матчей РПЛ составляла максимум 10% от заполняемости стадиона согласно требованиям Роспотребнадзора. В новом сезоне процент посещаемости был увеличен в некоторых регионах до 50%.