«Тамбов» обыграл подмосковные «Химки» в третьем туре Российской Премьер-лиги, одержав первую победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тамбова».

Единственный мяч в матче забил Валерий Чуперка на 14-й минуте встречи. «Тамбов» могу удвоить счет во втором тайме, однако Владимир Обухов не сумел реализовать пенальти.

С 40-й минуте «Тамбову» пришлось играть в меньшинстве: прямую красную карточку получил Алексей Грицаенко, ударивший локтем Александра Трошечкина в штрафной площадке.

Победа над «Химками» принесла «Тамбову» первые три очка в новом сезоне, до этого клуб проиграл «Ростову» и ЦСКА. «Химки» ранее также проиграли ЦСКА, а также сыграли вничью с «Сочи».